Обвиняемого по делу об убийстве гея в Москве арестовали

Басманный суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве гея в Москве Антона Бережного. Он помещен под стражу до 4 августа.

«Ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного, Басманным районным судом города Москвы в отношении Бережного удовлетворено ходатайство государственно обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе суда.

В среду, 9 июня, пройдет судебное заседание по делу об убийстве мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации с участием присяжных заседателей.

В июне 2019 года 40-летний Антон Бережной напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова на Курском вокзале, при этом выкрикивал оскорбления в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкие ножевые ранения, а Едалов, прикрывая партнера, погиб от удара ножом в сердце.

В феврале прошлого года Бережной был оправдан судом присяжных, но приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. Повторное слушание по делу Антона Бережного состоялось 1 июня, даже дошло до прения сторон, а подсудимый выступил с последним словом. Затем он ушел на перерыв и не вернулся, оставив в здании суда паспорт. Суд было решено перенести на 2 июня, но на него он вновь не явился. В результате мужчина был объявлен в розыск.