Обвиняемый в громком преступлении россиянин сбежал из суда во время перерыва

В Басманном суде повторно начали судить мужчину за причинение травм, повлекших смерть человека. Однако он умудрился сбежать из учреждения во время перерыва.

По данным Telegram-канала Baza, летом 2019-го 40-летнему Антону Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, стоящих возле Курского выказала. Он напал на них. В результате один юноша скончался. Однако в феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. Приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.

Во вторник состоялось второе судебное заседание, даже прошли прения сторон. Бережной выступил с последним словом, что он сказал — не раскрывается. Потом он ушел на перерыв. После этого присяжные должны были огласить вердикт, но подсудимый не явился. В здании суда остался его паспорт. Сейчас полицейские активно ищут подсудимого. По предварительным данным, он мог попытаться уехать из столицы на поезде.

В пресс-службе суда сообщили «360», что заседание в отношении Антона Бережного отложили из-за неявки подсудимого после перерыва.

«В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня в 10:00. Одновременно сообщаю, что мера пресечения в отношении Бережного не избиралась», — рассказал представитель.

Мужчина все еще находится в розыске.