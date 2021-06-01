Оправданный присяжными, «странный» для адвоката. Главное о сбежавшем из суда возможном убийце гея

Обвиняемый в нападении на геев у Курского вокзала сбежал из зала суда. Полиция предполагает, что он мог уехать на поезде в другой город. В 2019 году мужчину оправдали присяжные, но в сентябре Мосгорсуд отменил это решение. По словам адвоката потерпевших, подсудимый отличался странным поведением.

Новое рассмотрение дела 40-летнего Антона Бережного проходило в Басманном суде. Следствие считает, что он напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова летом 2019 года. Едалов от полученных травм впоследствии умер.

Против Бережного возбудили дело по статьям о побоях и убийстве. В феврале прошлого года присяжные его оправдали, но Мосгорсуд отменил приговор. Теперь дело рассматривают вновь. Бережного обвинили не только по побоям, но и умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Максимальный срок за эту статью составляет 15 лет.

В этот раз во время судебного заседания даже состоялись прения сторон. Подсудимый выступил с последним словом, содержание которого не раскрывается.

Потом суд ушел на 30-минутный перерыв, но после него Бережной на заседание не вернулся. В здании суда остался его паспорт, полицейские сейчас активно ищут злоумышленника. Согласно предварительным данным, он мог попытаться покинуть Москву на поезде.

Из-за неявки подсудимого после перерыва суд отложил заседание на утро 2 июня. Мера пресечения в отношение Бережного не избиралась.

Странное поведение

Адвокат потерпевших Антон Лапов рассказал «360», что обвиняемый имел право свободно перемещаться. После перерыва телефон Бережного был недоступен, а сидящие в суде прождали его 40 минут. Адвокат рассказал, что обвиняемого искали в учреждении все это время. Если раньше у него была возможность вернуться, то теперь если Бережного найдут, принудительно приведут в суд. Юрист также предположил, что это было спонтанным решением со стороны злоумышленника.

Лапов также рассказал, что поведение у подсудимого было непредсказуемое. Он отметил, что никто не мог ожидать от него нападения с кухонным ножом. Адвокат также вспомнил, как перед другим заседанием Бережной приехал рано и начал разминаться и даже боксировать.

По его словам, Антон Бережной не пропускал заседания и не опаздывал на них, но есть вероятность, что завтра ему изберут уже другую меру пресечения.

По данным «Московского комсомольца», как подсудимый, так и его защитник настаивали на том, что это было не убийство, а самооборона. А во время заседания Бережной нервно нервно вертел в руках шариковую ручку. Не исключают, что он мог «психануть».

Резонансное преступление

Антон Бережной из Ростова-на-Дону, по версии следствия, напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова у входа на Курский вокзал. При нападении он выкрикивал оскорбления в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкие ножевые ранения, а Едалов, прикрывая партнера, погиб после того, как нож вошел в его сердце.

Мужчину задержали проходящие мимо люди, сообщил BFM.RU. Из его рук выбили нож и скрутили. Бережной объяснил нападение якобы оскорблением в свой адрес от потерпевшего, хотя видеозаписи показывают, что Едалов и Ефимов стояли к нему спиной.

Бережного обвинили в убийстве и в побоях. Позднее он частично признал свою вину и сказал, что убитый Едалов сам «упал на нож», а он не собирался лишать его жизни.

Оправдательный приговор

Неожиданно суд присяжных в феврале 2020 года снял обвинения по статье об убийстве. За побои ему дали один год и 11 месяцев, но этот срок он уже отсидел в СИЗО, так что Антона Бережного освободили в здании суда. Прокурор подал апелляцию на решение суда, а адвокат потерпевших заявил, что собирается обжаловать приговор в части оправдания убийства.

После решения присяжных на сайте Change.org даже появилась петиция с призывом признать приговор недействительным. Авторы петиции посчитали, что присяжные подняли волну гомофобии в стране.

В итоге дело вызвало общественный резонанс и должно было рассматриваться с новым составом присяжных, чье нейтральное отношение к сексуальным меньшинствам должны были проверить.

Побеги из тюрьмы

Уход Антона Бережного из суда нельзя назвать побегом, поскольку он не был заключен под стражу. Однако в российской судебной практике уже были случаи, когда из суда пытались сбежать. В прошлом году в Кемеровской области подсудимый избил конвоира и сбежал из здания суда. Злоумышленника в итоге поймали и возбудили два уголовных дела за применение насилия к представителю власти и побег, сообщила Lenta.ru. В итоге за все преступления мужчине назначили 17 лет лишения свободы.

Другому подсудимому почти удалось в зале судебных заседаний выбраться из стеклянной клетки. Мужчина нашел щель в потолке и пролез в потолок. Конвоиры попытались схватить беглеца, тащили за ноги вниз и били электрошокерами, но тот не сдавался. Его обвиняли в убийстве сестры, а после неудачной попытки побега арестовали на два месяца.