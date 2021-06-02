Обвиняемого по делу об убийстве гея в Москве объявили в розыск из-за неявки в суд

В Москве перенесли суд по делу об убийстве гея на Курском вокзале. Подсудимый Антон Бережной не явился на слушание, его объявили в розыск.

«Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки на судебное заседание. Постановлением суда Бережной объявлен в розыск», — сообщили «360» в пресс-службе суда.

Следующее судебное заседание состоится 9 июня в 9:30.

В июне 2019 года 40-летний Антон Бережной напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова на Курском вокзале. При нападении он выкрикивал оскорбления в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкие ножевые ранения, а Едалов, прикрывая партнера, погиб. Бережной нанес ему удар ножом в сердце.

В феврале прошлого года присяжные оправдали мужчину, но приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.

Повторное слушание по делу Антона Бережного состоялось 1 июня, даже дошло до прения сторон, а подсудимый выступил с последним словом. Затем он ушел на перерыв и не вернулся, оставив в здании суда паспорт. Суд было решено перенести на 2 июня, но на него он вновь не явился.