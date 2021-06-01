Антон Бережной прославился в Москве не только избиением двух молодых людей из-за их сексуальной ориентации, но и сегодняшним побегом из зала Басманного суда. Как оказалось непредсказуемость — конек обвиняемого. Его поведение и раньше настораживало участников процесса. Об этом «360» рассказал адвокат потерпевших Артем Лапов.

«Он находится не под стражей, а под подпиской. Он своими ногами в суд приходил, на перерывах курить уходил. Он спокойно мог перемещаться, учитывая, что процесс проходит с присяжными, иногда бывают перерывы. Судья объявил перерыв после того, как все уже выступили. Сегодня вердикт планировался», — рассказал собеседник.

Сам Бережной тоже выступил с последним словом. Судья объявил перерыв на 30 минут, чтобы дать возможность сформулировать вопросы для присяжных. Все вернулись на места, кроме Бережного. Телефон его был недоступен в это время. В результате ему дали 40 минут на возвращение. Но обвиняемый так и не появился.

«Паспорт остался в суде. Видимо, какое-то спонтанное решение было. Все это время его искали в учреждении, смотрели в туалете. У него была возможность вернуться. Сейчас ему грозит это тем, что завтра будет организован принудительный привод. Если его найдут, то его приведут в суд. Ответственности за это, наверное, никакой нет», — объяснил юрист.

Однако судья может принять какое-нибудь решение. В суде Бережной вел себя нормально, обратно он не вернулся лишь сегодня.

«Поведение у Бережного очень непредсказуемое. Оно было таким, когда случилась трагедия. Разве кто-то ожидал, что у человека прям в кармане штанов будет с собой кухонный нож? Я лично видел, как перед другим заседанием он приехал пораньше и стал разминаться, боксировать. Не знаю, что это было — мне посыл или просто утренняя зарядка. Я стоял так, чтобы успеть убежать в случае чего», — вспомнил собеседник «360».

Лапов также добавил, что подсудимый раньше не пропускал заседания и не опаздывал. Тем не менее не исключено, что завтра ему решат избрать другую меру пресечения.

Летом 2019-го 40-летнему Антону Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, стоящих возле Курского выказала. Он избил их, один в результате скончался. В феврале прошлого года присяжные решили оправдать мужчину. Но приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.