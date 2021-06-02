Обвиняемый по делу об убийстве гея в Москве не явился в суд

Москвич Антон Бережной, который 1 июня сбежал с заседания суда по делу о нападении на геев у Курского вокзала, вновь не пришел на слушание. Ранее он был оправдан присяжными.

Подсудимый не пришел на заседание 2 июня, которое проходит в Басманном суде. Формально он находится под подпиской о невыезде, но теперь его могут объявить в розыск. Также ему могут изменить меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Летом 2019 года 40-летнему Антону Бережному не понравилась сексуальная ориентация двух парней, стоящих возле Курского выказала. Он избил их, один из пострадавших скончался. В феврале прошлого года присяжные оправдали мужчину, но приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.

Во вторник, 1 июня, в Басманном суде состоялось слушание по делу Антона Бережного, даже прошли прения сторон. Бережной выступил с последним словом, что он сказал — не раскрывается. Потом он ушел на перерыв. После этого присяжные должны были огласить вердикт, но подсудимый не явился. Подсудимый сбежал, оставив свой паспорт. Суд было решено перенести на 2 июня.