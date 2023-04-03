Важное 03 апреля 2023, 12:12 Убийство военкора Татарского спланировали украинские спецслужбы — НАК НАК сообщил, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга спланировали спецслужбы Украины РИА «Новости»

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К взрыву в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, причастные украинские спецслужбы, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там добавили, что к совершению преступления привлекли третьих лиц.

В ведомстве отметили, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт в отношении Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы. Они же привлекли лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией*. Задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей организации, уточнили в комитете.

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«Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается», — добавили в НАК.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), проводивший там мероприятие. По предварительной информации, сдетонировал бюст, который военкору подарила одна из участниц встречи. Силовики задержали девушку, которая может быть причастна к совершению преступления.

*«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.