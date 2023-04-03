03 апреля 2023, 13:03
«Я принесла статуэтку, которая взорвалась». МВД опубликовало видео допроса Дарьи Треповой
МВД показало кадры с допроса возможной причастной к взрыву кафе в Санкт-Петербурге
Задержанная по подозрению в причастности к взрыву кафе в Санкт-Петербурге дала первые показания. Кадры допроса опубликовала пресс-служба МВД.
Оперативник спросил девушку о том, понимает ли она, за что ее задержали.
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«Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства (военкора — приме. ред.) Владлена Татарского. Я принесла статуэтку, которая взорвалась», — добавила Дарья Трепова.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемую в причастности к совершению преступления задержали полицейские вместе с коллегами из ФСБ. Девушка находилась на съемной квартире, сейчас с ней проводят процессуальные действия.
Взрыв в помещении кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером 2 апреля. Там свой творческий вечер проводил военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По предварительной информации, ему вручили статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, около 30 человек получили ранения. В Национальном антитеррористическом комитете и Кремле случившееся назвали терактом.
Задержания
МВД РФ
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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