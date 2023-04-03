Важное 03 апреля 2023, 13:03 «Я принесла статуэтку, которая взорвалась». МВД опубликовало видео допроса Дарьи Треповой МВД показало кадры с допроса возможной причастной к взрыву кафе в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Задержанная по подозрению в причастности к взрыву кафе в Санкт-Петербурге дала первые показания. Кадры допроса опубликовала пресс-служба МВД.

Оперативник спросил девушку о том, понимает ли она, за что ее задержали.

Реклама

«Понимаю. За, я бы сказала, пребывание на месте убийства (военкора — приме. ред.) Владлена Татарского. Я принесла статуэтку, которая взорвалась», — добавила Дарья Трепова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемую в причастности к совершению преступления задержали полицейские вместе с коллегами из ФСБ. Девушка находилась на съемной квартире, сейчас с ней проводят процессуальные действия.

Взрыв в помещении кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером 2 апреля. Там свой творческий вечер проводил военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По предварительной информации, ему вручили статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, около 30 человек получили ранения. В Национальном антитеррористическом комитете и Кремле случившееся назвали терактом.