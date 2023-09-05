Армия 05 сентября 2023, 07:52 Собчак поделилась фотографией «пропавшего» Суровикина Телеведущая Собчак опубликовала свежее фото генерала Суровикина РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фотографию генерала Сергея Суровикина, который в последнее время пропал из поля зрения общественности. Собчак заверила, что с ним все в порядке, фото сделано вчера.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала она.

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В октябре 2022 года генерала Суровикина назначили командующим группировкой сил в зоне СВО. Однако уже в январе эту должность занял генерал армии Валерий Герасимов, а Суровикин стал одним из его замов и главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Перестановки объяснили расширением масштаба задач и необходимостью повысить эффективность управления.

Во время июньского мятежа «вагнеровцев» Суровикин призывал представителей ЧВК остановиться. При этом поползли слухи о том, что он заранее знал о подготовке мятежа. В Кремле эту информацию назвали пересудами. Не подтвердились и данные о том, что он попал в столичный изолятор.