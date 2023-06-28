Власть 28 июня 2023, 14:16 Кремль назвал негативные материалы о Суровикине спекуляциями и пересудами Песков: слухов и пересудов о генерале Суровикине будет много после событий 24 июня Суровикин

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Пересудов и спекуляций о замкомандующем Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине будет еще много. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на негативные публикации в адрес военачальника в связи с событиями 24 июня. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал Песков.

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Так Песков прокомментировал слухи о том, якобы генерал Суровикин знал о планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж.

«Вагнеровцы» в ночь на 24 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявлений Пригожина о том, что якобы Вооруженные силы РФ ударили по лагерям ЧВК «Вагнер». Данную информацию опровергли и в ФСБ, и в Минобороны.

Российский президент Владимир Путин счел действия мятежников ударом в спину России, преступной авантюрой и изменой. Позже Евгений Пригожин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко согласился отвести своих бойцов в полевые лагеря. Ему самому позволили уехать в Белоруссию.