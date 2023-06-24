Общество 24 июня 2023, 00:55 Генерал Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» Генерал Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться РИА «Новости»

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Один из командующих спецоперацией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Он призвал их остановиться и подчиниться руководству государства. Видео разместил в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Пока не поздно, нужно и необходимо это сделать: подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации», — сказал Суровикин.Генерал призвал «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения». Кроме того, Суровикин призвал решить проблемы «только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».

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По словам Суровикина, противник только и ждет, когда в стране обострится внутриполитическая обстановка. Генерал армии подчеркнул, что играть на руку противнику нельзя.

«Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — заявил Суровикин.

ЦОС ФСБ назвал заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призывом к началу вооруженного гражданского конфликта в России, а также «ударом в спину» российским военным. Бойцов ЧВК призвали не выполнять приказы Пригожина, а также принять меры к его задержанию. Там отметили, что ранее распространенные заявления об ударах Минобороны РФ по ЧВК являются провокацией, они не соответствуют действительности.