Армия 13 июля 2023, 12:48 Общественники не нашли генерала Суровикина в «Матросской тишине» Секретарь ОНК Москвы Мельников опроверг пребывание Суровикина в «Матросской тишине» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генерала Сергея Суровикина нет ни в «Матросской тишине», ни в «Кремлевском централе». Нахождение высокопоставленного военного в известных столичных изоляторах опроверг в своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 („Матросская тишина), СИЗО-1/99 („Кремлевский централ“) и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — написал он.

Реклама

Алексей Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию Telegram-канала ВЧК-ОГПУ и украинского журналиста Анатолия Шария, которые сначала утверждали, что генерал находится там, а теперь — в изоляторе Одинцовского округа.

Он усомнился в том, что Сергей Суровикин мог попасть в какое-либо место принудительного содержания, потому что это уже подтвердили бы — скрыть такую информацию, по словам представителя ОНК, очень сложно. Алексей Мельников проверял факт его нахождения в СИЗО «Лефортово» и других учреждениях.

В начале 2023 года генерала Сергея Суровикина назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами и заместителем командующего войсками в зоне проведения спецоперации Валерия Герасимова, который занял его пост. В интернете появилась информация о том, что генерал мог заранее знать о готовящемся ЧВК «Вагнер» мятеже, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это пересудами. Сам военный записал обращение к бойцам и призвал их сложить оружие.