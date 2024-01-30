Знаменитости 30 января 2024, 01:57 Успешный коуч или очередная инфоцыганка? Кто такая Инна Тлиашинова Коуч Тлиашинова заинтересовала СМИ, СКР и ФНС после нападения на журналистку РИА «Новости»

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Охранники семинара по «трансформации сознания» VIP-коуча Инны Тлиашиновой напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Они хватали ее за горло и отобрали флешку. Организаторы выступления испугались налоговой проверки, но в результате привлекли внимание не только СМИ, но и правоохранителей. Причем этот скандал стал для «звездного психолога» далеко не первым. Кто такая Тлиашинова и чем она прославилась, выяснил «360».

Биография Инны Тлиашиновой

Психолог, эксперт федеральных каналов, автор методики «Мастер Разборов» и основатель одноименной международной академии Инна Тлиашинова родилась 19 апреля 1982 года в поселке Большая Мартыновка в Ростовской области.

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После школы она поступила на юридический факультет одного из ростовских университетов. Получив диплом, она сразу отправилась на поиски работы. Позже Тлиашинова дополнительно получила психологическое и педагогическое образование.

Профессиональный старт получился тернистым. Сначала долгие поиски работы, потом трудоустройство юристом, а вскоре увольнение по сокращению штата. Помимо потери основного дохода у девушки в то время тяжело заболел отец, она столкнулась с изменой первого мужа, а врачи поставили ей диагноз «бесплодие».

Она впала в депрессию, но спустя время решила изменить свою жизнь, стала посещать психологов и тренинги по саморазвитию. Вскоре Тлиашинова открыла юридическую фирму, которая начала приносить доход, купила квартиру и встретила второго супруга, с которым сейчас воспитывает двух дочерей и сыновей-близнецов.

«Мастер разборов»

Тлиашинова разработала авторскую методику «Мастер разборов» после прохождения учебы на психолога. По ее словам, ее метод основан на лучших мировых техниках и собственных наработках. Он якобы помогает людям достичь успеха и счастья в личной жизни.

В 2020 году она открыла одноименную международную академию и набрала первую группу для обучения. В СМИ писали, что учениками и выпускниками академии стали жители более чем 50 стран мира, включая США, Катар и Канаду.

В 2020 году Тлиашинову отметили премиями «Эксперт года» и «Психолог года», ее приглашали в качестве эксперта на федеральные каналы, в частности, в программу «ДНК».

По словам блогера, она работала со многими российским знаменитостями, в числе которых Филипп Киркоров и Лера Кудрявцева, политиками и предпринимателями.

РИА «Новости»

Разоблачение Тлиашиновой на Первом канале

В 2021 году разразился скандал — певица Анна Калашникова обвинила коуча в мошенничестве и потребовала вернуть заплаченные ей 16 миллионов рублей в шоу «На самом деле» на Первом канале.

Артистка обратилась к Тлиашиновой за помощью в тяжелый период жизни — она потеряла ребенка и рассталась с бойфрендом. Стоимость услуг ей не озвучили, дали подписать договор, но свой экземпляр она так и не получила.

Методы работы коуча певица сравнила с ритуалами. В один день Тлиашинова дала ей канистру воды с блестками, которая воняла, сказав, что пить ее нужно 40 дней. Вся эта терапия закончилась тем, что состоятельный жених певицы отменил их свадьбу, ни одно из обещаний психолога так и не исполнилось.

Нападение на журналистку

В конце прошлой недели военкор и журналистка «Известий» Наталия Графчикова приехала на семинар «Инна Ленд» в Химках, устроенный VIP-коучем Тлиашиновой, чтобы сделать материал о блогосфере в России. Организаторы мероприятия боялись «засветиться» в СМИ, чтобы налоговая инспекция не заинтересовалась их доходами.

Охранники выставили журналистку на улицу, хватали ее за горло, оскорбляли и пинали ногами, а также сломали технику. Помимо этого, организаторы стерли все материалы с камер видеонаблюдения на территории коттеджа и отказались от дачи показаний.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов «Известий». Его ход контролируется главой СКР Александром Бастрыкиным.

РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с коллегами в Федеральную налоговую службу для проверки блогера на соблюдение налогового законодательства.

Пока Тлиашинову допросили в качестве свидетеля по делу о нападении на журналистку, задержаний не было. Если она приказала напасть на Графчикову, то ее могут признать соучастницей.

Сомнительные методы работы

После недавнего скандала с журналисткой «Известий» в Сети все чаще стали появляться нелестные отзывы о методах работы «звездного психолога». По словам одной из слушательниц ее курса по имени Алена, блогер выманивает у клиентов деньги обманным путем.

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Девушка чудом избежала серьезных последствий. Сотрудники коуча оформили на нее кредит, причем как-то энергетически воздействовали, используя набор фраз коуча. По ее словам, человек не осознает, что делает, причем воздействие трудно доказать. Ей повезло, она успела вернуть деньги в банк и закрыть кредит.

«Она не [блогер Елена] Блиновская, она намного хуже. В том, что она нечиста на руку, никаких сомнений нет», — заявила девушка.

Ранее журналист «Известий» изучил Тelegram-канал коуча под названием «Свобода быть собой! Расстановки и разборы», отметив, что по стилю и содержанию он похож на финансовую пирамиду.

«Адептам, которых в канале пока всего 296 человек, предлагают либо „зайти в клуб за 10 тысяч рублей“, либо привести побольше знакомых и за это получить „четыре занятия, полных инсайтов и трансформаций, и четыре групповых разбора“ за 5,9 тысячи рублей», — уточнил он.

Относительно ухода от налогов, то сложилась такая ситуация, что за Тлиашиновой сейчас не числится ни одной компании. Она ликвидировала одну за другой четыре из пяти своих фирм. Даже ее академия в 2022 году перешла в собственность другому человеку.

Как рассказал юрист Глеб Подъяблонский, так обычно действуют, когда уходят от уплаты налогов. Сначала на счетах собирается необходимая сумма денег, ее выводят, а перед наступлением срока уплаты налогов фирму ликвидируют.