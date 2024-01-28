Мир 28 января 2024, 23:10 Аккаунт Тлиашиновой удалили после нападения на журналистку «Известий» в Химках Freepik

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Аккаунт VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Instagram* теперь недоступен по причине удаления. Это случилось после скандала с нападением на журналистку газеты «Известия» Наталью Графчикову.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы пользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такое сообщение появляется на сайте при открытии аккаунта блогера.

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Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что после нападения на Графчикову возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Графчикова вместе с оператором готовила материал о блогосфере в России. По работе она посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово, однако участники мероприятия набросились на корреспондентов. Они избили журналистов, отобрали телефон и камеру.

* Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и также запрещена.