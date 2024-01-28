Важное 28 января 2024, 12:49 Уголовное дело возбудили после нападения на журналистку «Известий» в Химках СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку Графчикову РИА «Новости»

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В Химках возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов после нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Журналистка вместе с оператором 27 января приехала на семинар «Инна Ленд» в коттедж в деревне Юрлово. Сотрудники СМИ готовили репортаж о российской блогосфере.

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«Когда они вошли в помещение, к ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию», — передали в СК.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования взяла под контроль Химкинская городская прокуратура, передали в пресс-службе ведомства.

Ранее правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. По одной из версий, организаторы вышвырнули журналистку за порог потому что боялись налоговой и не хотели привлекать к себе внимания. Корреспондент получила ушибы, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Как отмечала Графчикова, конфликта удалось бы избежать, если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески.