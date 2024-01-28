28 января 2024, 19:05
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения на журналистку «Известий» в Химках
СК поставил на контроль уголовное дело о нападении на журналистку в Химках
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, связанного с нападением на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», — говорится в заявлении.
Журналистка вместе с оператором готовила материал о российской блогосфере и посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово. Участники мероприятия набросились на корреспондентов, избили их и отобрали видеокамеру и телефон. Организаторы семинара также потребовали от журналистов покинуть территорию, хотя представители прессы имеют право посещать предприятия и организации и вести запись. Графчикова получила ушибы, врачи также заподозрили у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
В Химках возбудили уголовное дело.
Юрист Илья Русяев в беседе с «360» отметил, что нападавшие могут понести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Он добавил, что происшествие едва ли повлияет на возможность Тлиашиновой проводить такие мероприятия.
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