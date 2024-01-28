Общество 28 января 2024, 15:26 «Не как Блиновская — хуже». Коуча Тлиашинову уличили в выманивании денег из клиентов РЕН ТВ: россиянка обвинила коуча Тлиашинову в выманивании денег

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Девушка по имени Алена в беседе с телеканалом РЕН ТВ обвинила коуча Инну Тлиашинову в том, что она каким-то образом выманивает у клиентов деньги. Россиянка призналась журналистам, что оформила кредит на ненужный ей курс Тлиашиновой, находясь будто в тумане. Она недоумевает, как ее угораздило это сделать.

Девушка назвала VIP-коуча аферисткой, занимающейся агрессивными практиками. Она предположила, что Тлиашинова определенными фразами сильно воздействует на клиентов, создает «энергетическую атмосферу».

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«Они на людей воздействуют каким-то энергетическим образом. <…> Она не как Блиновская, мне кажется, что это намного хуже», — подчеркнула Алена.

Девушка рассказала, что с трудом, но смогла вернуть в банк деньги за курс.

Поводом для беседы об Инне Тлиашиновой стало происшествие на ее семинаре в Химках — там напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. У нее много ушибов, есть и закрытую черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело.