Эксклюзив 15 мая 2023, 20:14 «Убежал как школьник». Бородин рассказал, к кому мог уехать Данила Козловский «в отпуск» Глава проекта борьбы с коррупцией Бородин: Козловский мог уехать к иноагенту Роднянскому РИА «Новости»

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Российский актер Данила Козловский мог отправиться к своему партнеру — экс-главе «СТС Медиа» Александру Роднянскому*. Такое предположение в беседе с «360» высказал руководитель организации «Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией» Виталий Бородин.

Козловский любит удивлять

Он отметил, что не увидел ничего нового в заявлении звезды фильма «Мы из будущего» об отпуске по «личным обстоятельствам». По словам Бородина, артист уехал из страны еще в прошлом месяце.

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«Данила Валерьевич нас любит удивлять. Покинул страну, убежал, буквально еще месяц тому назад за пределы Российской Федерации убыл. <…> Я предполагаю, что он убыл к своему партнеру, <…> да об этом все знают — Александр Роднянский, друг президента Украины Владимира Зеленского. <…> Данила Козловский — его партнер, главный спонсор по его фильмам. Поэтому, я думаю, он, скорее всего, убыл туда», — подчеркнул он.

Бородин назвал сложившуюся ситуацию для Козловского в России неблагоприятной. Артист не определился, по какому пути идти: по российскому или по тому, «по которому он шел последнее время», пояснил глава проекта. Он призвал актера выбрать сторону России и отправиться на передовую. Нужно, как считает Бородин, переходить от слов к делам.

«А дела заключаются в чем? В патриотизме. У нас идет специальная военная операция. И некоторые наши артисты, звезды там уже побывали, съездили, поддержали наших ребят. Я думаю, что Данила Валерьевич тоже имеет право спокойно посетить специальную военную операцию, зону СВО», — констатировал Бородин.

Патриотизм через Telegram

Он напомнил, что лично предлагал актеру поехать в зону проведения спецоперации. Отправиться туда будет правильным решением, уточнил руководитель организации. По его мнению, это будет знаком патриотизма и преданности России, которые Козловский не проявляет.

Вы видите сами, что на наши призывы Данила Валерьевич никак не отреагировал. Он просто убежал как школьник. По-другому никак не скажу. Покинул нашу страну. И весь его патриотизм заключается в общении через Telegram, вот и все. Виталий Бородин Руководитель организации «Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией»

Козловский заявил, что уходит в отпуск «по личным обстоятельствам» до конца года. Что именно привело его к такому решению, он не уточнил. Артист напомнил, что два спектакля в Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге с его участием отменили.

Все началось после того, как в апреле Бородин призвал Генеральную прокуратуру проверить Козловского на дискредитацию российской армии после его высказываний о СВО. Якобы актер призывал россиян выходить на митинги. Бородин также заявил, что артист уехал в США. Козловский в ответ на подобные высказывания подал на него иск в суд о защите чести и достоинства. Артист также сообщил, что уезжал в Штаты, чтобы повидаться с ребенком.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.