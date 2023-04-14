Знаменитости 14 апреля 2023, 20:01 «Никуда не уезжал». Козловский ответил на обвинения о побеге из России Данила Козловский опроверг наличие второго гражданства и отъезд из России РИА «Новости»

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Российский актер Данила Козловский опроверг наличие второго гражданства, а отъезд из России он объяснил тем, что навещал своего ребенка в США. Об этом артист написал в Telegram-канале.

«Я никуда не уезжал из своей страны. <…> В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец», — пояснил он.

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По словам Козловского, у него никогда не было никакого второго гражданства, тем более американского. Также актер отметил, что каждый месяц на протяжении последнего года выходил на сцену Малого драматического театра в Санкт-Петербурге.

«Вряд ли возможно „свалить“ жить за океан, но при этом каждый месяц играть в театре в России», — добавил артист.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее в Госдуме выступили за отмену выступлений актера на территории России. Министр культуры Ольга Любимова получила соответствующий запрос от депутата Дмитрия Гусева. Необходимость такого ограничения парламентарий объяснил отношением Козловского «к стране, своему народу и нашей армии».