Знаменитости 15 мая 2023, 18:09 Данила Козловский объявил об отпуске до конца года «по личным обстоятельствам» Актер Козловский принял решение уйти в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам» РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам». Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что майские спектакли в Малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы в Санкт-Петербурге отменили.

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«Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам», — подчеркнул артист.

Спектакли «Коварство и любовь» и «Гамлет» с участием Козловского должны были состояться еще в апреле. Но тогда их перенесли на май. Однако сейчас на сайте МТД появилась информация об отмене постановок.

«В репертуаре мая произошли изменения. Назначенные на 21 и 22 мая спектакль „Гамлет“, на 23 и 24 мая спектакль „Коварство и любовь“ отменяются. Билеты подлежат возврату по месту приобретения. Приносим вам свои извинения», — подчеркнули в сообщении.

В апреле глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал прокуратуру проверить артиста на возможную дискредитацию российской армии после его высказываний о спецоперации. Также он якобы призывал людей выходить на митинги. Бородин также заявлял, что актер скрылся в США. Козловский подал на него в суд, обвинив его в «охоте на ведьм и упражнениях в ненависти». Артист уточнил, что уезжал в Штаты, чтобы навестить ребенка. В начале мая его пресс-секретарь Егор Козловский также опроверг информацию о том, что актер уехал из России.