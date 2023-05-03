Знаменитости 03 мая 2023, 13:48 Пресс-секретарь Козловского опроверг его отъезд из России Пресс-секретарь Козловского: актер не уезжал из России РИА «Новости»

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Актер Данила Козловский не уезжал из России, заявил РИА «Новости» его пресс-секретарь Егор Козловский. Он опроверг информацию, распространившуюся в СМИ.

«Никто никуда не уехал», — заявил представитель артиста.

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Ранее появились данные о том, что после отмены спектаклей Козловский покинул страну. Источники сообщали, что он улетел в Стамбул, а потом планирует отправиться куда-то еще.

В апреле вокруг актера разгорелся скандал: глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на возможную дискредитацию ВС России из-за его высказываний о спецоперации и из-за того, что он якобы призывал людей ходить на митинги. Кроме того, Бородин утверждал, что актер скрылся в США. В ответ Данила Козловский подал на Бородина в суд и обвинил Бородина в «охоте на ведьм и упражнениях в ненависти». Он пояснил, что уезжал в США только для того, чтобы навестить ребенка, к митингам не призывал, а лозунги выкрикивал исключительно в рамках съемок исторического сериала.

Пресненский суд Москвы не принял иск о клевете, поскольку в заявлении не было исчерпывающих данных об ответчике.

В апреле перенесли три спектакля с участием Данилы Козловского.