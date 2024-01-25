Эксклюзив 25 января 2024, 12:36 «Проскочил украинский акцент». Телефонные мошенники пытались обмануть близких Елены Блиновской Адвокат Сальникова: мошенники голосом Елены Блиновской вымогали деньги РИА «Новости»

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Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую отправили в СИЗО, и мошенники попытались нажиться на ее аресте. Адвокат коуча Наталия Сальникова рассказала «360» о звонках с использованием нейросети.

Звонок из изолятора

«Стандартное мошенничество. Как мы себе видим, это интернет-телефония. Непонятно, где это находится. Формат простой: „Папочка, привет! Мне дали возможность тебе позвонить“», — заявила она.

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Адвокат рассказала, что по легенде злоумышленников Елена Блиновская якобы звонила близким из СИЗО и просила перевести деньги на карту. Наталия Сальникова заявила, что они не просили больших сумм, так как понимали, что это неправдоподобно. Но это не помогло — никто мошенникам не поверил.

Точно не крупные суммы, потому что кто же поведется — кому нужны такие деньги в тюрьме. <…> Нет, [люди] не поверили мошенникам. Потому что, как мне сказали, в какой-то момент в фразе проскочил украинский акцент. Наталия Сальникова адвокат Елены Блиновской

Наталия Сальникова уверена, что обманщики использовали для подделки голоса искусственный интеллект. Основу нашли в интернете.

«На моем опыте это не первая история. Искусственный интеллект делает это довольно успешно. Берется голос человека в любых свободных источниках, потому что он там есть. И интонационно перекладывают на другой текст», — объяснила защитница.

Проблем нет

Елена Блиновская, по словам адвоката, узнала об активности мошенников. Она обсуждала это в день последнего судебного заседания.

«Вчера видела ее в суде. Ее беспокоит, что из-за мошенников могут пострадать люди», — сказала она.

РИА «Новости»

В целом знаменитость чувствует себя в заключении нормально. Наталия Сальникова заявила, что условия ее содержания соответствовали закону, жалобы не поступали.

«Никакой возможности обсудить это у нас не было. Исходя из того, что я себе понимаю, все соответствует тому, что должно быть в данном учреждении. Никаких проблем пока нет», — сказала она.

Замоскворецкий суд изменил Елене Блиновской меру пресечения. За нарушение условий домашнего ареста ее до 26 апреля отправили в СИЗО-6. Правозащитники побывали в карантинной камере, куда временно определили коуча.