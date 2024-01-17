Общество 17 января 2024, 05:03 Телефонные мошенники научились имитировать голоса для обмана своих жертв ЦБ: мошенники начали имитировать голоса родных потенциальных жертв Freepik

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Телефонные мошенники начали использовать сложные технологии для обмана россиян и даже имитировать голоса родственников своих потенциальных жертв. Об этом РИА «Новости» рассказали в Центробанке.

Известный способ обмана — убедить человека, что его близкому родственнику грозит беда, и вынудить перевести деньги якобы на помощь. Мошенники и сейчас прибегают к этой схеме, но используют при этом более сложные технологии. Они сначала составляют цифровой портрет человека по информации в интернете, узнают о его родственниках и друзьях и выбирают из их числа потенциальную жертву. После этого для большей достоверности имитируют голос человека с помощью специальных программ.

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Чтобы защититься от мошенников, специалисты ЦБ посоветовали осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и на других ресурсах. А если вам позвонили от имени якобы пострадавшего родственника, не спешите совершать денежные операции по телефону. Лучше сами перезвоните этому человеку и узнайте, все ли нормально.

Ранее стало известно, что московская пенсионерка потеряла почти семь миллионов рублей и лишилась квартиры из-за телефонных аферистов.