Знаменитости 23 января 2024, 17:34 Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО Секретарь ОНК Мельников: Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогера и тренера по личностному росту Елену Блиновскую временно поместили в обычную карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Об этом заявил секретарь ОНК Алексей Мельников в своем Telegram-канале.

«Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской», — отметил правозащитник.

Реклама

Он рассказал, что в камере были свободные места. В помещении секретарь также увидел работающую бытовую технику, в том числе холодильник, телевизор и чайник. После карантина «королеву марафонов» переведут в обычную камеру.

По словам Мельникова, Блиновская, как и все содержащиеся в карантинной камере люди, может ежедневно совершать прогулки и получать доступ к библиотеке.

Блиновскую поместили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщил RT. Тренера по личностному росту обвинили в том, что она, несмотря на запрет суда, устроила вечеринку, в которой участвовали более 15 человек.