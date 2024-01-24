Знаменитости 24 января 2024, 12:05 Защита Блиновской обжалует решение суда об аресте Адвокат Сальникова заявила об обжаловании решения о переводе Блиновской в СИЗО РИА «Новости»

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Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО. Об этом РИА «Новости» заявила адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, арест — суровая и исключительная мера наказания, для которой требуются определенные основания.

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«Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна», — подчеркнула адвокат.

Юрист добавила, что защита не видит оснований для перевода Блиновской с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

«Королеву марафонов» поместили в камеру следственного изолятора после организованной ею вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, в том числе подруга, проходящая свидетелем по делу. Блогера обвинили в том, что она нарушила правила домашнего ареста, сообщил RT. Суд постановил перевести ее в СИЗО на три месяца — до 26 апреля.

По словам адвоката Блиновской, она и ее подзащитная только после вечеринки узнали, что гостья мероприятия проходила свидетелем по делу. Сальникова добавила, что перевод блогера в СИЗО стал для нее неожиданностью.