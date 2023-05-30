30 мая 2023, 13:54
Пять российских телеведущих пропали с экранов после начала спецоперации
РИА «Новости»: Ургант, Галкин, Нагиев и другие ведущие пропали с экранов после начала СВО
Минимум пять российских телеведущих перестали появляться на экранах после начала спецоперации России на Украине. Список исчезнувших с ТВ знаменитостей составило РИА «Новости».
Александр Гуревич
Шоумен вел телевикторину «Сто к одному» и шоу талантов «Удивительные люди» на канале «Россия 1». После начала СВО Гуревич публично выступил против ее проведения и заявил, что отказывается «веселиться и шутить» во время таких событий.
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По данным СМИ, телеведущий по-прежнему живет с женой в Москве, но не выходит в соцсети и не дает интервью. В «Сто к одному» его заменил продюсер Александр Акопов, а в «Удивительных людях» — Артем Варгафтик.
Иван Ургант
Телеведущий чуть ли не первым высказался в поддержку Украины после начала спецоперации. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года.
Артист на время уезжал за границу, но вернулся в Россию. По словам коллеги шоумена Аллы Михеевой, он работает на частных корпоративах.
В апреле 2023 года Ургант посетил премьеру фильма «Вызов» в Москве. На мероприятии он сообщил, что его шоу скоро вернется на экраны. Первый канал не прокомментировал слова телеведущего.
Александр Гудков
Комик был соведущим в шоу «Вечерний Ургант». Начало спецоперации совпало с днем рождения Гудкова, и тот заявил в соцсетях, что жалеет о дате своего появления на свет.
Позднее шоумен снял пародию на клип патриотического певца SHAMAN «Я русский». Коллега Урганта выступал на концерте в поддержку Украины в Стамбуле.
Максим Галкин*
Бывший ведущий программы Первого канала «Сегодня вечером» уехал с семьей за рубеж почти сразу после начала спецоперации. Осенью 2022 года юмористу присвоили статус иноагента. Муж певицы Аллы Пугачевой зарабатывает заграничными концертами, на которых критикует Россию.
В мае Галкин* обратился в суд с требованием снять с него иноагентский статус. Иск планируют рассмотреть 2 июня. Однако адвокат Юрий Шель предположил, что у юмориста ничего не выйдет.
«Позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране», — отметил юрист в комментарии Teleprogramma.pro.
Дмитрий Нагиев
Актер и ведущий шоу «Голос» публично не выступал против СВО, но стал реже появляться на светских мероприятиях и экранах. Нагиев отказался вести 11-й сезон «Голоса», объяснив это творческим отпуском. Как долго он будет отсутствовать, шоумен не указал.
В конце апреля артиста видели в столичном Crocus City Hall, где он вел премию «Женщина года». Слухи об эмиграции актер опровергал, давая понять, что остался в России. Однако из соцсетей блогера Насти Ивлеевой стало известно, что Нагиева заметили в Турции.
*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Иван Ургант
Телевидение
Максим Галкин
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