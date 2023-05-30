Знаменитости 30 мая 2023, 13:54 Пять российских телеведущих пропали с экранов после начала спецоперации РИА «Новости»: Ургант, Галкин, Нагиев и другие ведущие пропали с экранов после начала СВО РИА «Новости»

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Минимум пять российских телеведущих перестали появляться на экранах после начала спецоперации России на Украине. Список исчезнувших с ТВ знаменитостей составило РИА «Новости».

Александр Гуревич

Шоумен вел телевикторину «Сто к одному» и шоу талантов «Удивительные люди» на канале «Россия 1». После начала СВО Гуревич публично выступил против ее проведения и заявил, что отказывается «веселиться и шутить» во время таких событий.

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По данным СМИ, телеведущий по-прежнему живет с женой в Москве, но не выходит в соцсети и не дает интервью. В «Сто к одному» его заменил продюсер Александр Акопов, а в «Удивительных людях» — Артем Варгафтик.

Иван Ургант

Телеведущий чуть ли не первым высказался в поддержку Украины после начала спецоперации. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года.

Артист на время уезжал за границу, но вернулся в Россию. По словам коллеги шоумена Аллы Михеевой, он работает на частных корпоративах.

В апреле 2023 года Ургант посетил премьеру фильма «Вызов» в Москве. На мероприятии он сообщил, что его шоу скоро вернется на экраны. Первый канал не прокомментировал слова телеведущего.

РИА «Новости»

Александр Гудков

Комик был соведущим в шоу «Вечерний Ургант». Начало спецоперации совпало с днем рождения Гудкова, и тот заявил в соцсетях, что жалеет о дате своего появления на свет.

Позднее шоумен снял пародию на клип патриотического певца SHAMAN «Я русский». Коллега Урганта выступал на концерте в поддержку Украины в Стамбуле.

Максим Галкин*

Бывший ведущий программы Первого канала «Сегодня вечером» уехал с семьей за рубеж почти сразу после начала спецоперации. Осенью 2022 года юмористу присвоили статус иноагента. Муж певицы Аллы Пугачевой зарабатывает заграничными концертами, на которых критикует Россию.

РИА «Новости»

В мае Галкин* обратился в суд с требованием снять с него иноагентский статус. Иск планируют рассмотреть 2 июня. Однако адвокат Юрий Шель предположил, что у юмориста ничего не выйдет.

«Позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране», — отметил юрист в комментарии Teleprogramma.pro.

Дмитрий Нагиев

Актер и ведущий шоу «Голос» публично не выступал против СВО, но стал реже появляться на светских мероприятиях и экранах. Нагиев отказался вести 11-й сезон «Голоса», объяснив это творческим отпуском. Как долго он будет отсутствовать, шоумен не указал.

В конце апреля артиста видели в столичном Crocus City Hall, где он вел премию «Женщина года». Слухи об эмиграции актер опровергал, давая понять, что остался в России. Однако из соцсетей блогера Насти Ивлеевой стало известно, что Нагиева заметили в Турции.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента