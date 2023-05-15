Знаменитости 15 мая 2023, 12:35 «Деньги кончились». Россияне высмеяли Галкина, решившего избавиться от статуса иноагента SHOT: юморист Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента РИА «Новости»

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Артист эстрады, пародист и юморист Максим Галкин* потребовал снять с него статус иноагента. Документы он подал в Замоскворецкий суд Москвы, написал Telegram-канал SHOT.

Россиян такая новость совсем не обрадовала. Под публикацией подписчики оставили множество комментариев, среди которых были предложения лишить ведущего гражданства.

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«Деньги кончились, теперь готов на все»;

«Никогда»;

«Может, народу подать в суд о лишении его гражданства?»;

«Вдруг перестал быть иноагентом?»;

«Вернуться захотел», — писали люди.

Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина* в сентябре 2022 года. Согласно представленным в реестре данным, артист получал финансирование со стороны Украины, а также осуществлял политическую деятельность.

После начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР (СВО), Галкин* уехал в Израиль. Артист гастролирует за границей и дает концерты, в которых критикует спецоперацию и Россию.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.