Нагиев подтвердил, что уйдет из шоу «Голос»

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев покидает популярный вокальный телепроект «Голос». Эту информацию он подтвердил изданию «РБК».

«Я не буду ведущим ни в этой версии („Голос. 60+“), ни в другой. Этот сезон как минимум», — объяснил артист.

Нагиева заменит его коллега Лариса Гузеева, которая вела шоу «Давай поженимся». Первые телеэфиры покажут осенью.

Многие зрители в Сети выразили недоумение из-за ухода телеведущего. Они строят разные догадки по поводу причин такого решения Нагиева.

Про уход артиста стало известно в середине августа. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, замена была запланирована давно.

Менеджер напомнил, что Нагиев был несколько сезонов ведущим «Голоса». И сейчас пришло время для перемен — он возьмет творческую паузу.

До этого СМИ раскрыли гонорар Гузеевой в шоу «Голос». Она будет получать столько же, сколько платили Нагиеву — два миллиона рублей в месяц.