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Пародия Гудкова на клип SHAMAN стала поводом обращения в Генпрокуратуру

Комик Александр Гудков может получить пять лет тюрьмы за пародию на клип певца SHAMAN

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Комику Александру Гудкову грозит штраф или тюремное заключение за пародию на клип «Я русский» певца SHAMAN. Председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков написал на артиста заявление в правоохранительные органы.

Шлыков назвал пародию «выходкой очередного скудоумного маргинала из так называемой творческой интеллигенции». Мнением он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Подобные комику Гудкову артисты, заметил общественник, «старательно продвигают русофобию в формате „юмора“».

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Глава общественного объединения в запросе в Генпрокуратуру указал на необходимость дать правовую оценку на предмет «возможного унижения человеческого достоинства по национальному признаку». Копию документа опубликовал Telegram-канал Mash.

Если против Александра Гудкова заведут уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», комику грозит штраф до 500 тысяч рублей либо реальный срок — от двух до пяти лет.

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