12 апреля 2023, 21:47
Ургант заявил о возвращении в эфир Первого канала
Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала на премьере фильма «Вызов»
Телеведущий Иван Ургант заявил о возвращении в эфир Первого канала. Своим обещанием он поделился на премьере фильма «Вызов» в Москве, его слова привело РИА «Новости».
«Конечно, вернусь», — сказал он.
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Первый канал до сих пор не дает официальных комментариев по поводу слухов о возвращении в эфир развлекательной шоу-программы «Вечерний Ургант». Передачу перестали показывать на федеральном канале почти год назад, однако о закрытии речи не было.
Телеведущий уже не первый раз намекает на возвращение своей программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. В феврале он опубликовал фотографию из студии с неоднозначной подписью в соцсетях. В январе Ургант также подогрел слухи о возвращении своего шоу в эфир опубликованными в Telegram-каналах фотографиями с певцом Филиппом Киркоровым.
Шоу «Вечерний Ургант» исчезло из сетки вещания после начала специальной военной операции. СМИ сообщали, что ведущего Ивана Урганта якобы уволили.
Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков выступил с предложением признать популярного российского шоумена Ивана Урганта иностранным агентом.
Первый канал
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