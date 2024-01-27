Эксклюзив 27 января 2024, 18:25 Юрий Бардаш. Как уличный танцор с образованием токаря стал знаменитым продюсером Юрий Бардаш — о гражданстве РФ: чувствую себя частью большого братства Телеканал «360»

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Несколько дней назад украинский продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт. Он известен как основатель групп Quest Pistols и «Грибы». Как уличный танцор с образованием токаря стал знаменитым продюсером — в материале «360».

Кто такой Юрий Бардаш

Юрий Бардаш — украинский продюсер, хореограф и музыкант. Он является основателем и продюсером таких проектов, как Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Грибы», «Нервы», а также певицы Луны и исполнителя Wellboy.

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Был женат на Кристине Бардаш (Луна) и Елизавете Коцюбе, с обеими развелся. От каждого брака у Юрия осталось по одному ребенку.

От танцора до продюсера: биография Бардаша

Бардаш появился на свет 23 февраля 1983 года в Алчевске Луганской области. Примерно до четырех лет его воспитывали в детском доме. Несколько раз мальчика усыновляли, но долго в новых семья он не жил и снова возвращался под опеку государства.

В какой-то момент отношения с очередными приемными родителями сложились, и Юрий остался в семье. Его новые мама и папа работали на заводе.

С раннего детства мальчика интересовали танцы — это и определило его дальнейший творческий путь. Юрий получил в местном училище образование токаря, но трудиться на заводе не захотел. В 2002 году он решил перебраться в Киев. Чтобы прокормить себя, молодой человек «крутил» брейк-данс на Крещатике.

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В тот же период Бардаша пригласили в мюзикл «Экватор», для которого Юрий готовил артистов, исполнявших танцевальные трюки. Именно там будущий продюсер обзавелся связями, познакомившись с музыкантами и танцорами Антоном Савлеповым, Константином Боровским и Никитой Горюком.

Впоследствии они составили костяк группы Quest Pistols. Тогда молодые люди работали танцорами, сотрудничали с исполнителями и давали сольные выступления.

РИА «Новости»

В 2005 году Бардаш снялся в клипе белорусского рэпера Сереги на песню «Дискомалярия». В 2006 году у Юрия появилась идея превратить танцевальный коллектив в музыкальный. Новая группа в составе Боровского, Горюка и Савлепова и с Бардашом на посту продюсера получила название Quest Pistols.

«Я — продюсер, охотник за умными головами. Одна из главных моих задач — распознать талант и привлечь его к сотрудничеству. Я соединяю в действии гениальных людей, и они выдают гениальный продукт», — сказал Бардаш.

Кого вывел на сцену продюсер Бардаш

Quest Pistols

Первое выступление коллектива под продюсированием Бардаша состоялось 1 апреля 2007 года и было хорошо воспринято публикой. Группа решила поучаствовать в музыкальном реалити-шоу «Шанс» и записала кавер на песню Long and Lonesome Road группы Shocking Blue под названием «Я устал». Зрители отдали за песню 60 тысяч голосов, что привело Quest Pistols к известности.

Свой дебютный альбом коллектив представил 29 ноября 2007 года. Позже исполнители записали кавер на композицию «Белая стрекоза любви» Николая Воронова.

В 2011 году группу покинул Костя Боровский. С 2013 по 2014 годы коллектив гастролировали в составе Савлепова, Горюка и таинственного участника в маске. В сентябре 2015 из группы ушел Горюк, а вслед за ним — фронтмен Савлепов. Примерно в это же время трио в составе Боровского, Савлепова и Горюка образовало музыкальный коллектив «Агонь».

Бардаш в это время находился в Лос-Анджелесе. Вдохновившись успехом Quest Pistols, он основал собственный продюсерский центр Kruzheva Music и стал раскручивать новых талантливых исполнителей.

РИА «Новости»

«Нервы»

Основателем украинской рок-группы стал Женя Мильковский, который в 2010 году исполнил песню «Станция Туман». Год спустя появился и сам бренд. Мальчиковая команда с гитарами очень быстро прославилась на всем пространстве стран СНГ.

Бардаш летом 2011 года придумал ребятам отличный тур, в рамках которого они отыграли более 20 концертов за месяц. Площадками для выступлений стали детские лагеря России и Украины.

В августе 2014 года группа объявила о разрыве контракта с принадлежащим Бардашу лейблом Kruzheva Music. В 2022 году коллектив приостановил деятельность в России.

РИА «Новости»

Луна

В 2016 Бардаш представил публике сразу две громкие творческие единицы — хип-хоп-группу «Грибы» и исполнительницу Луну. Певица в мае 2016 года презентовала дебютный альбом «Маг-ни-ты», в октябре вышел мини-альбом «Грустный дэнс».

В 2018 году артистка сама стала продюсером одноименного музыкального проекта «Луна». В 2021 году певица начала набирать исполнителей в свой лейбл Luna Prod, первым участником которого стал Владимир Прудкий с псевдонимом Князь Володимир.

«Грибы»

Эта группа дебютировала с клипом «Интро» — за месяц он собрал более миллиона просмотров на YouTube. В 2016 году «Грибы»выпустили свой первый альбом «Дом на колесах». Диск обрел феноменальный успех, а хит группы «Тает лед» признали «Песней года». Композиция получила номинацию Российской национальной музыкальной премии, а сами «Грибы» стали «Открытием года».

В 2017 году коллектив планировал выпустить вторую часть «Дома на колесах». Сделать это не удалось, поскольку группа перестала существовать.

РИА «Новости»

YOURA и Wellboy

В дальнейшем Бардаш закрыл свою продюсерскую компанию Kruzheva Music и запустил сольный проект YOURA, выпустив пластинку Predictor.

Юрий также взял на продюсирование нового подопечного, которым стал исполнитель с творческим псевдонимом Wellboy. Он получил «бронзу» на музыкальном шоу «Х-фактор».

Личная жизнь Бардаша

Юрию Бардашу предписывали роман с певицей Светланой Лободой, но артист заверил общественность, что у них ничего не было. Продюсер был женат на Кристине Герасимовой, которая взяла фамилию супруга. В 2012 году у пары появился сын Георгий — тогда семья жила в США.

После возвращения на родину Бардаш взялся за продюсирование жены, которая начала выступать под псевдонимом Луна. В 2018 в паре начались конфликты, после чего последовал развод.

В конце лета 2020 года Юрий предложил руку и сердце Елизавете Коцюбе. Уже в конце года она подарила Бардашу дочь Сару. В июле 2022-го пара распалась. Елизавета ушла от мужа из-за политических разногласий.

Позиция Юрия Бардаша и получение российского гражданства

В 2022 году Бардаш поддержал российскую спецоперацию, переехал в страну и призвал Украину к капитуляции.

«Капитуляция, как мне кажется, единственное решение, которое смогло бы уберечь украинцев от бессмысленных смертей. Я это сказал еще год назад, когда вышел в эфир к украинцам и озвучил свою позицию», — рассказывал продюсер.

По словам Бардаша, он видел, как на Украину приходит зарубежная культура. Многие восхищались Западом и США, «за улыбками которых скрывалась пустота». Продюсер видел эту ложь и понимал, что именно ждет украинцев.

Я там был, я это все видел. Я понимаю, что будет происходить здесь. Поэтому я всегда был и остаюсь апологетом русского. Это самая великая культура. Юрий Бардаш Продюсер

Недавно, 23 января, Юрий получил российское гражданство. После этого продюсер признался, что всегда ощущал себя русским.

«Я рад, что россияне меня принимают как своего, я и есть свой. Чувствую себя частью большого русского братства», — рассказал артист журналистам NEWS.ru.

Он добавил, что получил паспорт РФ на малой родине — в Луганске. Украинское удостоверение личности Бардаш тоже сохранил, так как украинский период был в его жизни.

«Но в скором времени такой страны, как Украина, в принципе не будет. Так что паспорт „страны 404“ останется у меня для истории», — добавил продюсер.

Он выставил фото с российским паспортом в свой Telegram-канал. Пост набрал 1,7 миллиона просмотров всего за сутки. Люди написали тысячи комментариев, среди них были и украинские пользователи. По словам Бардаша, многие жители Украины пророчили, что его не примут в России, а теперь им стало завидно — от этого у них «эмаль на зубах трескается».