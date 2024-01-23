Знаменитости 23 января 2024, 14:28 Экс-продюсер «Грибов» получил российское гражданство Продюсер Юрий Бардаш получил российский паспорт РИА «Новости»

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Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш получил российское гражданство. В своем Telegram-канале он показал новый документ.

Бардаш родился в Алчеевке на территории Луганской Народной Республики. Он показал российский паспорт, сделав снимок на фоне портрета президента Владимира Путина и триколора. Снимок продюсер подписал, процитировав одно из самых известных стихотворений Владимира Маяковского.

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«Я достаю из широких штанин…» — написал Бардаш.

Продюсер поддержал специальную военную операцию и переехал в Россию. В интервью «360» он рассказал об отношении к СВО. Бардаш отмечал, что за улыбками Запада скрывается пустота и признавался в любви русской культуре. По его словам, самое главное богатство человека — его родина. Также, как уточнил Бардаш, России приходится отстаивать все русское.