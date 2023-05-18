Эксклюзив 18 мая 2023, 21:34 «Нас на колени ставили все 30 лет». Юрий Бардаш — о лживой доброте Запада Музыкант Юрий Бардаш: я всегда был и остаюсь апологетом великой русской культуры

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За улыбками Запада скрывается пустота. На вечернем стриме «360» Аксинье Гурьяновой музыкант, создатель проектов Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других Юрий Бардаш рассказал о величестве русской культуры и американской фальши.

«Мы 30 лет живем в культуре фальши. В телевизоре фальшь, по радио — фальшь. Все ради доходов, ради прибыли. <…> Я всегда это отрицал. Да, я был на вершинах, на волне это шоубизнеса. Но я презирал все, что происходило всегда. Улыбочки эти натянутые… Я жил в Лос-Анджелесе два года. Там просто апофеоз этой культуры. Улыбочки, все хорошо, но за ними пустота. Уже там я понял, что это как мертвому припарка», — заявил артист.

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Он наблюдал, как на Украину приходит зарубежная культура. По его словам, многие товарищи восхищались Америкой и Западом. Однако Бардаш видел эту фальш воочию и понимал, что именно ждет украинцев.

Я там был, я это все видел. Я понимаю, что будет происходить здесь. Поэтому я всегда был и остаюсь апологетом русского. Это самая великая культура. Я сейчас не хочу ни в коем случае унизить никакие другие культуры. Русская культура включает в себя много разных. И это меня привлекает, как художника. Потому что палитра просто огромная.

По мнению артиста, сейчас русский народ начал просыпаться и по-другому смотреть на происходящее. Он отметил, что родился в 80-х и застал развал Советского Союза. Тогда джинсы повалили в страну рекой, а жевательные резинки дожевывали друг за другом.

«То есть нас на колени ставили все 30 лет. И сейчас русский человек ощущает, что он живой в первый раз за долгое время. <…> У нас есть возможность почувствовать нашу жизнь. Соответственно, люди просыпаются во всех уголках необъятной. Это не только Россия. Это все республики по периметру. Везде есть русские люди. Они все хотят ощутить себя живыми. Колокол зазвенел. И, как спящие, люди начинают просыпаться», — подчеркнул Бардаш.

Людям больше не нужно говорить о братстве народов. Это итак теперь понятно, добавил он.