Эксклюзив 19 мая 2023, 14:06 «Толерантность — антоним слову „иммунитет“». Юрий Бардаш — о русской культуре, талантах Донбасса и патриотизме Продюсер Бардаш: толерантность — антоним слову «иммунитет», она как отрава Телеканал «360»

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Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш дал интервью «360», в котором рассказал об отношении к СВО, творческих людях с Донбасса, своем «турбопатриотизме» и актуальных проектах.

— Объясните свою позицию по конфликту на Украине и российской спецоперации. Пишут, что в 2022 году вы призывали Киев к капитуляции. Писали вам после этого угрозы, пишут ли сейчас?

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— Капитуляция, как мне кажется, единственное решение, которое смогло бы уберечь украинцев от бессмысленных смертей. Я это сказал еще год назад, когда вышел в эфир к украинцам и озвучил свою позицию. Не внял этому никто, естественно.

Наверное, писали [угрозы]. Мне за двое суток семь тысяч комментариев пришло. Один из самых популярных комментариев — что нигде таких проклятий не видели, как под тем видео. Естественно, это все информационная атака — откажись от своих слов, испугайся. Поэтому да, это было, а сейчас — нет.

Я нахожусь в России, и сейчас только прирастает аудитория людей, которые поддерживают позицию мою и крепнут в своих позициях по части отношения и понимания ситуации.

— Вы называете себя носителем русской культуры. Что вы вкладываете в это понятие, что именно это для вас значит?

— Я никогда не говорил такого публично, но, конечно, не отказываюсь. Да, скорее всего, я носитель русской культуры и ее фанат, производитель даже. Что это значит? Это наследие всей советской культуры, которой мы пропитаны, напитаны. Всеми фильмами, песнями.

Когда пошло засилье западной истории — конечно, это круто и эстетично, — но я лично всегда чувствовал, что все можно отовсюду взять, переосмыслить и преобразить в свое. Это и есть моя русская культура, как я это вижу. Русская культура настолько многогранна. Русская культура — это двигаться в русле промысла.

Это единственный верный путь, который преображает человека и уберегает его от горя. Есть такой термин «божий промысел», я же это слово убираю в русле промысла. Все, пусть копаются в интернете и ищут, что это значит. Потому что мы тут не православные. Точнее, мы разные, поэтому в русле промысла. Мне нравится это понятие. Юрий Бардаш

— Многие ваши земляки, в том числе жители Донбасса, когда начались события 2014 года, уехали — в Киев, например, как ни странно. Хотя Донбасс, как мы знаем, русский по духу, как и южные регионы Украины. Почему так произошло, по вашему мнению?

— У меня несколько товарищей, с которыми я вырос, каждый день гоняли в футбол — то есть мои земляки со двора, — сейчас там, на Украине. Потому что всех погубила «латтешечка» — латте, как на кокосовом молоке. Ну все немножко стали толерантными.

Толерантность — антоним слову «иммунитет». Соответственно, отрава проникает конкретно в человека и остается в нем. Теплая ванна, она тебя нежит. Хорошо в теплой ванной, правильно? Но как только любой стресс происходит в жизни, ты уже не способен адекватно отреагировать на ситуацию, слишком расслаблен. Вся эта культура очень расслабила. Юрий Бардаш

У нас 30 лет нет идеологии, поэтому их винить в чем-либо… Просто тебе предлагается красота в упаковке, ты это все берешь, а то, что оно все работает… Есть такое понятие — «прокрустово ложе», это вот будто бы об этом. Вроде бы и хорошо, вроде как и прилег, но тут же тебя потихонечку…

В общем, мне кажется, технология сработала успешно, только вот есть некоторые люди — они в отрицалове. То есть все они в этой культуре, но они ее отрицают. Я всегда был одним из этих людей: я ее [культуру] понимал, я ее хорошо знал, но никогда не был апологетом. Я был агентом всегда в этой схеме.

— Украинские артисты, которые много выступали в России — Ани Лорак и другие, — сейчас чуточку переобулись, или замолчали, или заняли проукраинскую сторону. Почему? У них здесь, в России, все было в принципе неплохо.

— Нет понимания у людей. Когда нет понимания, тебя могут качать на эмоцию.

— Вы думаете их качнули те, кто писал им в соцсетях?

— Артист, когда он становится популярным, вообще теряет какое-либо мнение. Как аудитория говорит, так артист и действует, потому что он полностью зависит от аудитории. Только истинные художники не зависят от аудитории, поскольку они берут эту аудиторию об колено — переломали, пошли, а завтра создали новую. Они идут со своим стержнем, миропониманием, а не как все эти куклы поющие.

Это отсутствие понимания, отсутствие знаний. Если ты не уверен, если не разобрался в вопросе, тебе может любой человек со стороны просто рассказать, эмоционально насыпать чего угодно. Причина и следствие будут [у тебя] отсутствовать напрочь.

Никто нас не учил этому ничему. Учили только кайфовать — успех, шоу-бизнес. Я об этих людях говорю. Говорить, что они тупые — нет. Жалко их. От незнания это все и происходит.

— То же самое, наверное, с русскими артистами происходит?

— Конечно. Русские артисты, украинские артисты — это все русский человек. Российские артисты и украинские артисты — русские люди. Я понимаю, что у кого-то от этих слов все трещит. Но это факт.

— Можете рассказать что-нибудь, хотя бы коротко, о своих актуальных проектах? С украинскими вы уже не очень связаны, верно?

— Столько всего нового предстоит сейчас нам открыть, поднять. Просто непаханое поле уникального нас ждет.

У меня вышел 20-минутный фильм «Звук моего региона». Работа с музыкантами с Донбасса, я поехал туда.

Дальше — кино, естественно, самая мощная форма пропаганды и искусства. Это то, чем я хочу овладеть, планирую двигаться в сторону кинематографа. Ну и на данный момент главный мой навык — я вижу талантливых людей. Сейчас важно им всем подсветить фонариком путь, чтобы они все вышли, работали, творили. Творец должен творить.

— А вы делаете, скажем так, акцент на том, откуда человек? Или вам, грубо говоря, все равно с кем работать?

— Первым делом я работаю сейчас с людьми Донбасса.

— Именно в Донбассе?

— Да, сейчас в фильме [снялась] девочка из Алчевска. Сегодня она выступает на премии Института развития интернета.

Вот это для меня законченный цикл, то есть ты поехал — ты молодец. Демки мне прислали, я всем показал, все сказали: «Как мощно, давайте!» Сегодня она [девочка] уже выступает на премии.

— Она поет?

— Да. А потом парень из Донецка — серьезный, классный рэпер. В фильме это все показано. Когда я Президентским фондом культурных инициатив это делал, думал: что же я такое должен сделать? Конечно, ехать в Донбасс. Там жесть сейчас: ходишь, смотришь под ноги, постоянно взрывы, воды нет, интернета нет — ничего нет.

Это сейчас, в наше время, все происходит. А возвращаешься в Москву — все прекрасно, цивилизация. Здесь все растет, развивается, а там сумасшедший дом. Там люди лишены простых, обычных, важный вещей. Никто не может руки и ноги помыть.

— Вы большую часть времени там проводите?

— Нет, я был там два раза за последний год. Один раз ездил на три дня, второй — на семь. Вот сейчас мысль, какой следующий конкурс хочу сделать. Хочу детей оттуда вывезти.

Я там был ребенком сам и понимаю, что это такое, когда ты выезжаешь и видишь мир. В Крым, в Москву, в Питер, куда угодно нужно вывозить детей на обмен опытом, там очень много творческих коллективов, танцевальных, песенных. Просто вывозить их надо. В автобусы посадили и поехали — показать себя и увидеть, что происходит. Такая краткосрочная миссия. Юрий Бардаш

— На Украине принято считать, что Киев — это, грубо говоря, элита, интеллигенция, а Донбасс — это мужики, которые пашут. Согласитесь, распространено такое мнение? Сейчас есть и поэты, и исполнители очень талантливые в Донбассе. Они открылись благодаря происходящему или так было всегда и об этом просто никто не знал?

— Иосиф Кобзон из Донбасса, «Михей и Джуманджи». Там просто много волевых людей. Творческий человек есть везде, но Донбасс силен еще тем, что там есть воля и там, конечно, за эти последние девять лет как никогда это проявилось. Где более творческие, а где — менее, я не хотел бы в этот фашизм погружаться. Для меня любой человек имеет талант, единственное — не каждый должен петь. У нас все же все лезут туда.

— По патриотической песне у нас есть исполнители, вот Shaman сейчас у всех на слуху. Как вы считаете, достаточно ли у нас патриотической песни? Необходима ли она? Это больше людей раздражает как направление культуры или стоит копать дальше?

— Мы все это делаем для того, чтобы люди просыпались. Вот человек встал, проснулся и думает: а что я могу сделать для своей страны, для своего народа сейчас? Кто-то пишет песни. Все вкладывают свои смыслы.

Что мы подразумеваем под патриотической песней? Родина вставай? Для меня эта патриотическая волна — в первую очередь осознанность, вот и все. Угу, кто-то говорит «патриот», а можно просто сказать, что это образованный человек.

— То есть это понимание в первую очередь того, что происходит?

— В первую очередь понимание, да. Я вообще до всех этих событий 15 лет занимался шоу-бизнесом и никогда не был связан в принципе с политикой. Но когда началась вся история, то я в 2018 году сделал сольный свой проект «Юра», мне захотелось о Донбассе сказать.

Тогда я не был таким, как сейчас, турбопатриотом. Я нарочито подчеркиваю это, просто для того, чтобы все понимали: Юрий Бардаш — профессионал своего дела, компетентный человек. Он в музыкальной шоу-бизнес-движухе, но при этом стоит за свое.