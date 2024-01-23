Эксклюзив 23 января 2024, 17:37 «Всегда ощущал себя русским». Экс-продюсер «Грибов» поделился впечатлениями от получения паспорта РФ Получивший гражданство продюсер Бардаш заявил, что всегда ощущал себя русским

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Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» Юрий Бардаш, получивший российский паспорт, поделился впечатлениями с «360». В эксклюзивном видео Бардаш признался, что «всегда ощущал себя русским».

«Я не ждал паспорта особо, занимался своими творческими делами. Но есть много бюрократических штук, которые не позволяют человеку без паспорта двигаться. Соответственно, пришло время мне его получить. <…> Я всегда себя ощущал русским, но сегодня меня очень много людей поздравило, и это прекрасное чувство», — признался он.

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Говоря о творческих планах, Юрий Бардаш пообещал «продолжать творить и вдохновлять творцов», заниматься продюсированием и «развитием нашего общества».

«Всем большое спасибо, кто меня сегодня поддержал и еще поддержит», — резюмировал продюсер.

Бардаш родился в Алчеевке в ЛНР. В 2022 году он поддержал спецоперацию и призвал Украину капитулировать. В интервью «360» продюсер признавался в любви к русской культуре