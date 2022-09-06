Россию ждет вспышка гриппа: симптомы, лечение, ковид, как лечить ребенка | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 21:25 Поделиться Telegram

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Viber Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые Иммунолог Болибок предупредил, что осенью грипп представляет большую опасность, чем ковид Источник фото: Pixnio

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С наступлением сентября в московский регион пришло резкое похолодание. Врачи уже предупреждают о том, что эпидемическая ситуация может ухудшиться. Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС, что смертность от ковида может вырасти вдвое, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности вспышек заболеваемости гриппом и объявила старт прививочной кампании.

Ковид в России

Иммунолог Владимир Болибок объяснил «360», что смертность в России отстает от заболеваемости примерно на три недели, так что вместе с ростом числа заболевших закономерно возрастет и количество смертей. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости в столицах уже миновал, однако пик смертности после августовского подъема еще впереди.

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«Речь идет про смертность, а не про летальность, то есть это не количество умерших от количества заболевших, а общая цифра. Летальность у нас низкая, менее 1%», — подчеркнул он.

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Сейчас особенно важно ревакцинироваться — это единственная возможность избежать тяжелого течения ковида, сказал Александр Гинцбург. Согласен с этим и Владимир Болибок. Он рассказал о том, что петербуржские врачи делились статистикой пациентов, оказавшихся в реанимации с ковидом, и подавляющее большинство из них не были привиты.

«Большинство из них были непривиты или пропустили плановую ревакцинацию, то есть прививались более года назад. Это иллюстрация того, насколько хорошо работает вакцинация», — подчеркнул Болибок.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев добавил, что общая летальность от ковида падает на порядки и составляет десятые доли процента — как и от гриппа.

Грипп и сезон простуд

В осенний период к пандемии коронавируса могут добавиться сезонные заболевания, предупредили врачи. Осенью, по словам Виталия Зверева, число респираторных заболеваний всегда возрастает, но дело даже не в изменении погодных условий, а в том, что люди чаще собираются в помещениях, из-за чего вирус более эффективно переходит от человека к человеку.

«Сезонность заключается в том, что сейчас на улице прохладно стало, а отопление не включили, люди скапливаются в закрытых помещениях. Летом можно было погулять, отпуска были, дети на каникулах, а сейчас все собрались в города, плотность социальных контактов резко выросла — это все создает условия для распространения коронавируса и других ОРВИ», — подтвердил Владимир Болибок.

Источник фото: freepik

В этом году особенную опасность для россян может представлять грипп: вирус сильно мутировал, так что ученым пришлось серьезно модифицировать вакцину, рассказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В рамках прививочной кампании россиянам будут ставить уже новый препарат.

«На мой взгляд, грипп сейчас более серьезная проблема, чем коронавирусная инфекция, потому что она протекает легко, смертность очень низкая при правильном лечении. Грипп же остается очень серьезной проблемой, так что если есть возможность привиться, надо это сделать», — подчеркнул Зверев.

При этом у гриппа бывают очень серьезные осложнения — не менее опасные, чем у ковида. В США, по словам Зверева, от гриппа и его осложнений ежегодно умирают 30–40 тысяч человек в год.

«Нередко диабетики умирают через несколько недель после перенесенного гриппа, они бы прожили как бы долгую счастливую жизнь на своих препаратах, если бы с гриппом не встретились. То же самое люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы и так далее», — объяснил он.

Особенно опасно, по словам Владимира Болибока, одновременное заражение ковидом и гриппом, так как оба заболевания могут давать осложнение в виде вирусной пневмонии, которая повышает риск летального исхода с одного до 10–20%.

Профилактика респираторных заболеваний

Для всех респираторных заболеваний, по словам Виталия Зверева, действуют одни и те же правила профилактики.

«Это ношение масок, социальная дистанция и те препараты, которые укрепляют здоровье, но принимать их стоит только по рекомендации врачей», — сказал он.

Источник фото: freepik

Владимир Болибок добавил, что следует чаще проветривать помещения и стараться избегать людных мест. Он также предупредил, что сейчас в России отмечают вспышку бактериальной ангины, которой болеют люди с ослабленным иммунитетом.

«Люди переболевают ковидом, а через пару-тройку недель у них рецидив температуры, но это не вирусная инфекция, а бактериальная. Постковидный „хвост“ такой в виде ангины», — рассказал Болибок.

В случае плохого самочувствия врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться за квалифицированной помощью.

«Когда температура выше 38,5 и не сбивается, когда человек начинает задыхаться, когда с сердцем не порядок, если человек не может есть из-за болей в горле — в этих случаях стоит вызывать скорую», — подчеркнул Болибок.

Если же симптомы незначительные, можно использовать привычное профилактическое лечение, но лучше не ходить на работу, чтобы не распространять инфекцию.

Также Владимир Болибок подчеркнул: если симптомы гриппа — высокая температура, жар, озноб, насморк и боли в горле, а также головная боль и ломота — появляются у ребенка, лучше не оттягивать и вызывать скорую сразу.

«Когда дети болеют с высокой температурой, их надо выпаивать, а если горло сильно болит, их невозможно напоить достаточно, они начинают терять жидкость, а если еще присоединяются рвота и диарея, наступает обезвоживание, которое может привести к летальному исходу достаточно быстро. Спасти в таких случаях может только капельница», — заключил иммунолог.

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