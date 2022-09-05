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Прививочная кампания против гриппа стартовала в России

Глава Роспотребнадзора Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа

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Старт всероссийской прививочной кампании против гриппа дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это было сделано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы в очередной раз объявляем старт по вакцинации против гриппа», — привело РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора.

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В специально оборудованном медицинском кабинете все участники и организаторы форума смогут пройти обследование и сделать прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. Кабинет будет находиться на стенде Роспотребнадзора. Вакцинация будет бесплатной.

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Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже почти 120 тысяч человек. По плану охват вакцинированных жителей составит около 4,5 миллиона человек, включая миллион детей, отметила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова. Записаться на прививку можно в поликлинике. Врач проведет осмотр и даст направление на вакцинацию, если не выявит противопоказаний. Запись также доступна на «Госуслугах» Подмосковья и по телефону 122.

Роспотребнадзор

Вакцинация

Анна Попова

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