Врачи сообщили о скором достижении пика заболевших ковидом в России

В России ожидается скорый пик заболеваемости COVID-19 с суточным количеством заразившихся до 60 тысяч. Об этом ТАСС сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Сообщается, что пиковая отметка будет достигнута в течение одной-двух недель.

«Подъем начался во второй половине июля, медленно шел, потом ускорялся. Скорее всего, в течение одной-двух недель мы выберемся на пик. Я думаю, что 50-60 тысяч заболевших будет на пике», — заявил Альтштейн.

По его словам, есть прогнозы, будто заболевших может быть и больше, но это маловероятно.

По последним данным, в России три дня подряд выявляют более 40 тысяч заболевших в сутки.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев оценил вероятность роста летальности из-за COVID-19 из-за подъема заболеваемости. По его словам, «сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится». Он сказал, что заболеваемость ковидом в России будет расти до конца августа, а снижаться начнет в сентябре.