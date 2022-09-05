Интересное 05 сентября 2022, 13:44 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:12) Поделиться Telegram

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Viber Заявление Путина по Украине, иностранные гости и ситуация с ковидом. Как начался Восточный экономический форум — 2022 Восточный экономический форум открылся во Владивостоке Источник фото: РИА «Новости»

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С 5 по 8 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), где обсудят как внутрироссийскую, так и международную повестку. Тема форума в 2022 году — «На пути к многополярному миру». «360» собрал главное, что известно к этому часу.

Выступление Путина на ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин выступит на ВЭФ 7 сентября и затронет темы мировых изменений, международных торгово-экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также развития Дальнего Востока, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также Путин может сделать новое заявление по Украине.

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Модератором пленарной сессии ВЭФ, на которой выступит президент России, будет управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

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Гости ВЭФ

Восточный экономический форум 2022 года посетят несколько иностранных политиков. Уже прибыла на форум экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которую считали одним из наиболее приближенных к российскому руководству политиков в Европе. Сейчас Кнайсль живет в Ливане.

Также на форум прибыли глава правительства Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Все они примут участие в пленарном заседании, где выступит Владимир Путин. А премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб обратятся к участникам форума по видеосвязи.

На Восточный экономический форум приедут и делегации из недружественных стран — Японии и Южной Кореи, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

«На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — подчеркнул он.

Кроме того, в ВЭФ примут участие 50 лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они примут участие в круглых столах по вопросам развития традиционной экономики коренных народов, взаимодействия с промышленными компаниями в рамках стандартов ESG, а также по перспективам развития креативных индустрий.

Ситуация с ковидом и вакцинами

На Восточном экономическом форуме обсудили ситуацию с коронавирусом в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста заболеваемости в стране замедляются, госпитализируют всего 1,5% всех заболевших.

По мнению главы Роспотребнадзора, вводить дополнительные ограничительные меры из-за ковида сегодня не нужно. Более того, количество вакцин в России достаточное, чтобы обеспечить продолжение прививочной кампании.

Также 5 сентября стало известно, что глава Бурятии Алексей Цыденов получил положительный результат теста на коронавирус по приезде на Восточный экономический форум. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Пока чиновник ждет повторного тестирования в гостинице.

Также Анна Попова на ВЭФ объявила о старте прививочной кампании против гриппа — его штаммовый состав изменился, так что врачи ожидают всплеска заболеваемости. Чтобы предотвратить эпидемию, уже обновили вакцину. Сделать прививку дополненным препаратом можно прямо на форуме.

Также Попова рассказала о том, что в России зарегистрируют новую вакцину от натуральной оспы.

И другие новости форума

Генеральная прокуратура России в ходе ВЭФ представила свое официальное мобильное приложение. Сервис, по заявлению ведомства, имеет большой потенциал работы с бизнесом: через приложение можно будет обратиться на «Прямую линию для предпринимателей», пожаловаться на нарушение прав, записаться на прием в органы прокуратуры, воспользоваться единым реестром или сводными планами проверок.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России продолжается системная работа по сохранению тигров, так что популяция этих зверей остается стабильной и даже увеличивается, передало РИА «Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке, куда накануне пришел супертайфун «Хиннамнор», который уже оставил без электричества более четырех тысяч домов в Японии. В день открытия ВЭФ погода утихла, однако, по прогнозам приморского гидрометцентра, стихия уйдет только 7 сентября. До тех пор спасатели объявили в Приморье штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра.

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