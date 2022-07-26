Роспотребнадзор напомнил о важности ревакцинации от коронавируса

Ситуация с заболеваемостью ковидом в России ухудшилась за последние семь дней, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, по итогам прошлой недели в стране выявили 43 985 случаев заражения коронавирусом, что на 48,9% больше, чем неделей ранее.

Рост количества выявленных случаев COVID-19 связали с распространением новых подвариантов штамма «омикрон».

«Сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также по использованию антисептических средств. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода», — напомнили о рекомендации в Роспотребнадзоре.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 552 992 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Анны Поповой, отечественные тест-системы позволяют выявлять все варианты «омикрона». Она также признала, что в связи с ростом заболеваемости в стране «совершенно незначительно» увеличилось заполнение коечного фонда.