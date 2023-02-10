Власть 10 февраля 2023, 19:43 Дело Фургала достигло финала. Как судили экс-губернатора Хабаровского края За что бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, 10 февраля 2023 года / РИА «Новости»

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Люберецкий городской суд на выездном заседании в Красногорске вынес приговор по громкому делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Присяжные признали его виновным в организации заказных убийств своих конкурентов в начале 2000-х и одного покушения. Бывшему главе региона назначили 22 года колонии строгого режима, прокуратура запрашивала на год больше. Предполагаемые сообщники также получили внушительные тюремные сроки.

Задержание

Сергея Фургала задержали утром 9 июля 2020 года. Его обвинили сразу по нескольким эпизодам, а также указывали на связь с «Тимофеевскими» — объединенной преступной группировкой, орудовавшей на Дальнем Востоке в нулевых.

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По данным СК, в результате длительного следствия по нескольким делам об убийствах местных бизнесменов в 2004 и 2005 годах удалось найти неопровержимые доказательства вины губернатора и его возможных подельников: показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключения судебных экспертиз.

РИА «Новости»

Окончательное обвинение Фургалу предъявили только через год. Он стал фигурантом дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми», — отмечал Следственный комитет.

РИА «Новости»

Сам Фургал все обвинения отрицал. С должности губернатора его уволили 20 июля 2020 года указом президента Владимира Путина. Причина — утрата доверия.

В тот же день временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края стал Михаил Дегтярев (с сентября 2021 официально вступил в должность).

Судебное разбирательство

Фургала судили не в Хабаровском крае, а в Подмосковье — такое решение принял Верховный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры об изменении подсудности. Возникли подозрения, что рассмотрение дела на Дальнем Востоке может быть необъективным.

В ноябре 2021 года дело направили в Люберецкий городской суд. Как и попросил сам Фургал, его судили с участием присяжных.

Первое заседание по существу состоялось 11 мая 2022-го. Процесс длился почти год.

Задержание Сергея Фургала / РИА «Новости»

Против экс-губернатора завели еще несколько экономических уголовных дел, объединенных в одно производство. Его обвинили в мошенничестве, организации преступного сообщества, легализации имущества, приобретенного преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности.

Эти обвинения Фургал также отрицал. По эпизоду об обороте оружия был пропущен сроки давности, поэтому его не учитывали при вынесении решения.

РИА «Новости»

Приговор

Второго февраля 2023 года присяжные признали Фургала виновным, 10-го числа суд огласил приговор. По мнению заседателей, бывший губернатор не заслуживает снисхождения.

«По совокупности <…> окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Предполагаемые сообщники тоже получили сроки: Марат Кадыров — 9,5 года колонии строгого режима, Андрей Палей — 17 лет, Андрей Карепов — 21 год колонии.

РИА «Новости»

Адвокат экс-главы края Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что защита продолжит добиваться отмены приговора и оправдания.

«Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия. Следствием этого стал обвинительный приговор», — сказал Карапетян.

Экран с трансляцией оглашения приговора в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (в центре), обвиняемого в организации убийств, из зала Московского областного суда. / РИА «Новости»

В ЛДПР, членом которой экс-губернатор остается, заявили, что надеются на «продолжение линии защиты».

«Что касается членства в партии Сергея Ивановича Фургала. На данный момент этот вопрос никто не ставит, не обсуждает. И ранее не ставил и не обсуждал. В том числе, напоминаю, что решение суда не вступило в законную силу. И поэтому вопрос не обсуждается», — подчеркнул в беседе с РИА Новости член высшего совета либерал-демократов и депутат Госдумы Ярослав Нилов.