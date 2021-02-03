Фургал отверг все обвинения в свой адрес

«Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее пресс-служба СК России опубликовала обвинение в окончательной редакции, которое предъявили Фургалу. По данным Следственного комитета, бывшего руководителя региона обвиняют по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

По версии следствия, Фургал организовал преступную группу, которая в середине 2000-х совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.