Экс-губернатору Фургалу предъявили окончательное обвинение

Окончательное обвинение Фургалу предъявили по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

«По версии следствия, Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи установили, что убийства совершали для продвижения коммерческих интересов Фургала и соучастников и на фоне неприязни. В пресс-службе ведомства добавили, что причастность бывшего губернатора и других участников преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз.

Во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на посту главы Хабаровского края Фургал работал вполне исправно, был лояльным к федеральной власти человеком, однако обвинения в его адрес очень тяжелые.