Важное 10 февраля 2023, 12:30 Фургал получил 22 года колонии Экс-губернатор Хабаровского края Фургал получил 22 года колонии строгого режима РИА «Новости»

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Суд приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строго режима. Об этом сообщил ТАСС.

Он признан виновным в организации убийств конкурентов в 2004 и 2005 годах. При этом суд Московской области исключил из приговора эпизод с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

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Прокуратура просила для него 23 года. Адвокат Фургала заявил РИА «Новости», что защита намерена обжаловать решение суда и добиваться его оправдания. Суд также огласил приговоры и другими фигурантам дела.

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Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии по делу об убийстве предпринимателей, а бизнесмен Андрей Палей — 17 лет колонии по делу об убийствах конкурентов. Кроме того, занимавший ранее должность инспектора службы безопасности в аэропорту Южно-Курильска Марат Кадыров по решению суда будет отбывать 9,5 года в колонии.