Криминал 02 февраля 2023, 20:48 Фургала признали виновным по всем эпизодам обвинения Присяжные признали вину экс-главы Хабаровского края Фургала по всем 3 эпизодам обвинения РИА «Новости»

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Коллегия присяжных признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем статьям обвинения: организация двух убийств, покушение на убийство дальневосточных предпринимателей, а также незаконное приобретение оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала Мособлсуда.

Как следует из вердикта, снисхождения Фургал не заслуживает ни по одному из эпизодов. Бывшему губернатору грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Окончательный вердикт судья объявит позже.

Согласно материалам дела, в нулевые Сергей Фургал создал преступную группировку, которая занималась устранением его конкурентов по бизнесу. В ходе конфликта за контроль над заводом железобетонных конструкций злоумышленники убили предпринимателя Евгения Зорю.

Еще одной жертвой стал бывший партнер Фургала по бизнесу Олег Булатов. По версии следствия, его убили из-за разногласий по вопросам поставок черного лома за границу.

Фигурант третьего дела — Александр Смольский. Он держал в Амурской области пункт приема металла. Занимающийся таким же бизнесом Фургал приказал убрать конкурента. В 2004 году неизвестные бросили в гараж Смольского две гранаты, но он выжил.

Сергея Фургала задержали в 9 июля 2020 года в Хабаровске и этапировали в Москву, где ему предъявили обвинения в убийствах и покушении на убийство. Своей вины бывший губернатор не признал.