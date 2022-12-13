13 декабря 2022, 14:52
(обновлено: 13 декабря 2022, 17:03)
«Выдавить и уничтожить». Российские военные могут освободить Марьинку и Артемовск до Нового года
Военный эксперт Кнутов: ВС России могут освободить Марьинку и Артемовск до Нового года
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских военных по энергетическим объектам Украины приближают поражение ВСУ. Вооруженные силы России успешно освобождают территорию республики, прибегая к тактике выдавливания противника, рассказал «360» военный эксперт Юрий Кнутов.
Реклама
Далее — прямая речь.
Выдавить и уничтожить противника
Для понимания ситуации мы должны исходить из того, что украинская армия — один миллион человек, из которых 200 тысяч — это регулярные войска, может, даже больше, остальное — отряды территориальной обороны.
Российская армия раза в три меньше — это 100%, может быть, в два с половиной раза. При таком численном соотношении проводить какие-то мощные наступательные операции, как в годы Великой Отечественной войны, нереально. Единственная тактика, которую мы можем использовать, — это тактика выдавливания украинских войск из населенных пунктов. И вот сейчас ее широко применяют, начиная от Соледара и заканчивая Угледаром.
То есть это район севернее и юго-западнее Донецка. Преимущественно сейчас идут бои за два ключевых в стратегическом отношении важных населенных пункта — именно в стратегическом отношении важных — это Марьинка и Угледар на юге.
Марьинка позволяет выйти в том числе к Угледару, а его взятие открывает возможность движения наших войск на Славянско-Краматорскую группировку с севера на юг. Что касается еще одного крупного населенного пункта — это Артемовск: уже достаточно серьезные бои идут в центре города. Перерезана дорога, по которой осуществляется снабжение, она регулярно находится под обстрелом наших войск.
Разрушить линию обороны ВСУ
Таким образом, складывается ситуация: фактически город окружен, сейчас идет постепенное вытеснение противника и его уничтожение. Есть вероятность, что и Марьинка, и Артемовск могут быть освобождены к Новому году либо в начале 2023-го.
Это будет иметь ключевое значение, поскольку взятие Артемовска позволит ударить флангу по Соледару, начнет рушиться линия обороны, которую украинские войска создавали в течение девяти лет. Она идет, как я уже говорил, от Соледара до Угледара. Достаточно мощные укрепления.
Некоторые из них были взяты нашими войсками, и там потрясает уровень защищенности, в том числе даже от традиционных бомб в 300 килограммов. То есть нужно, чтобы три бомбы попали в одно и то же место, только в этом случае есть вероятность того, что подземное укрепление будет уничтожено.
В общем-то, сейчас [надо] использовать тактику обхода, потому что в лоб не взять такие укрепления. Эти населенные пункты обходим, берем их в кольцо, чтобы потом, собственно говоря, разрезать противника либо вынудить сдаться.
Падение этой первой линии обороны приведет к тому, что у нас появится возможность вести уже освобождение Славянско-Краматорской агломерации, там тоже мощная группировка противника, бои будут долгие и затяжные, также построенные на линии по принципу выдавливания.
Украинский террор против жителей ДНР
Если связать бои за Артемовск с обстрелами Донецка и близлежащих населенных пунктов, Украина сейчас делает все для того, чтобы проводить тактику террора против граждан ДНР. Это делают специально, чтобы Россия перебросила свои войска на Донецк и усилила наступление на Артемовск — в первую очередь в лоб, что может, в общем-то, привести к тяжелым потерям с нашей стороны.
Второй момент: ослабевает группировка на Запорожском направлении, появляется возможность прорыва украинских войск к Бердянску и Мелитополю, разрезания наших войск, перерезания дороги вдоль Азовского моря (автомобильная и железнодорожная дороги).
Таким образом ВСУ могут установить частичную экономическую блокаду Крыма. Этого нельзя допустить, поэтому мы основное внимание сосредотачиваем на сдерживании врага на Запорожском направлении — как на ключевом, где украинские войска готовят четвертое наступление, как они называют это у себя.
ВСУ
Украина
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама