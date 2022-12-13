Эксклюзив 13 декабря 2022, 14:52 (обновлено: 13 декабря 2022, 17:03) «Выдавить и уничтожить». Российские военные могут освободить Марьинку и Артемовск до Нового года Военный эксперт Кнутов: ВС России могут освободить Марьинку и Артемовск до Нового года РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских военных по энергетическим объектам Украины приближают поражение ВСУ. Вооруженные силы России успешно освобождают территорию республики, прибегая к тактике выдавливания противника, рассказал «360» военный эксперт Юрий Кнутов.

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Далее — прямая речь.

Выдавить и уничтожить противника

Для понимания ситуации мы должны исходить из того, что украинская армия — один миллион человек, из которых 200 тысяч — это регулярные войска, может, даже больше, остальное — отряды территориальной обороны.

Российская армия раза в три меньше — это 100%, может быть, в два с половиной раза. При таком численном соотношении проводить какие-то мощные наступательные операции, как в годы Великой Отечественной войны, нереально. Единственная тактика, которую мы можем использовать, — это тактика выдавливания украинских войск из населенных пунктов. И вот сейчас ее широко применяют, начиная от Соледара и заканчивая Угледаром.

То есть это район севернее и юго-западнее Донецка. Преимущественно сейчас идут бои за два ключевых в стратегическом отношении важных населенных пункта — именно в стратегическом отношении важных — это Марьинка и Угледар на юге.

Марьинка позволяет выйти в том числе к Угледару, а его взятие открывает возможность движения наших войск на Славянско-Краматорскую группировку с севера на юг. Что касается еще одного крупного населенного пункта — это Артемовск: уже достаточно серьезные бои идут в центре города. Перерезана дорога, по которой осуществляется снабжение, она регулярно находится под обстрелом наших войск.

РИА «Новости»

Разрушить линию обороны ВСУ

Таким образом, складывается ситуация: фактически город окружен, сейчас идет постепенное вытеснение противника и его уничтожение. Есть вероятность, что и Марьинка, и Артемовск могут быть освобождены к Новому году либо в начале 2023-го.

Это будет иметь ключевое значение, поскольку взятие Артемовска позволит ударить флангу по Соледару, начнет рушиться линия обороны, которую украинские войска создавали в течение девяти лет. Она идет, как я уже говорил, от Соледара до Угледара. Достаточно мощные укрепления.

Некоторые из них были взяты нашими войсками, и там потрясает уровень защищенности, в том числе даже от традиционных бомб в 300 килограммов. То есть нужно, чтобы три бомбы попали в одно и то же место, только в этом случае есть вероятность того, что подземное укрепление будет уничтожено.

РИА «Новости»

В общем-то, сейчас [надо] использовать тактику обхода, потому что в лоб не взять такие укрепления. Эти населенные пункты обходим, берем их в кольцо, чтобы потом, собственно говоря, разрезать противника либо вынудить сдаться.

Падение этой первой линии обороны приведет к тому, что у нас появится возможность вести уже освобождение Славянско-Краматорской агломерации, там тоже мощная группировка противника, бои будут долгие и затяжные, также построенные на линии по принципу выдавливания.

Украинский террор против жителей ДНР

Если связать бои за Артемовск с обстрелами Донецка и близлежащих населенных пунктов, Украина сейчас делает все для того, чтобы проводить тактику террора против граждан ДНР. Это делают специально, чтобы Россия перебросила свои войска на Донецк и усилила наступление на Артемовск — в первую очередь в лоб, что может, в общем-то, привести к тяжелым потерям с нашей стороны.

Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского районов города, 11 декабря 2022 года / РИА «Новости»

Второй момент: ослабевает группировка на Запорожском направлении, появляется возможность прорыва украинских войск к Бердянску и Мелитополю, разрезания наших войск, перерезания дороги вдоль Азовского моря (автомобильная и железнодорожная дороги).

Таким образом ВСУ могут установить частичную экономическую блокаду Крыма. Этого нельзя допустить, поэтому мы основное внимание сосредотачиваем на сдерживании врага на Запорожском направлении — как на ключевом, где украинские войска готовят четвертое наступление, как они называют это у себя.