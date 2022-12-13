Важное 13 декабря 2022, 10:40 ВС РФ взяли Марьинку в плотное кольцо Полковник Киселев заявил, что ВС РФ взяли Марьинку в плотное кольцо РИА «Новости»

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Военным РФ удалось взять Марьинку в ДНР в плотное кольцо. Сейчас они ведут бои прямо в центре города, сообщил в своем telegram-канале полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

«Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал он.

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Ранее Киселев сообщил, что российские войска взяли под контроль трассу на Красногоровку. Это важный стратегический объект, объяснил он. Дело в том, что именно по этой дороге ВСУ снабжали местные подразделения.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин добавил, что на Марьинском направлении идут ожесточенные бои. Особенно напряженная обстановка сложилась возле самого города. ВСУ стягивают резервы и пытаются пойти в контратаки, но их отбрасывают назад.

Также недавно бойцы ВСУ устроили перестрелку между собственными позициями в районе Кременной. Информацию об этом предоставил полковник Виталий Киселев. Он предположил, что бойцы ВСУ решили обстрелять друг друга из-за проблем со связью. Другая причина заключается в вероятном конфликте между наемниками и ВСУ.