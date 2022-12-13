13 декабря 2022, 09:54
Пушилин сообщил о небывалой интенсивности обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: столь высокой интенсивности обстрелов Донецка еще не фиксировали
Такой высокой интенсивности обстрелов Донецка, как сейчас, ранее не фиксировали, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.
Вчера Пушилин обсудил с членами правительства ДНР, главами городов и районов меры безопасности в связи с постоянными обстрелами территории республики. По данным Telegram-канала врио главы ДНР, он поручил проверить соблюдение мер безопасности на работающих предприятиях и создать чат-бот для сбора данных о нарушениях, а также изготовить и распространить листовку с правилами поведения при обстрелах. Главы городов ДНР обязаны проверить доступность убежищ и их обеспеченность всем необходимым, а также отключить систему домофонов.
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Накануне днем в результате обстрелов погибли три мирных жителя Донецка.
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ВС России успешно наступают на Донецком направлении. Это ключевое направление спецоперации: если украинских боевиков удастся отбросить подальше, они не смогут обстреливать жилые кварталы столицы ДНР, ранее пояснил «360» военный обозреватель Виктор Литовкин.
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