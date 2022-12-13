Важное 13 декабря 2022, 09:54 Пушилин сообщил о небывалой интенсивности обстрелов Донецка со стороны ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: столь высокой интенсивности обстрелов Донецка еще не фиксировали РИА «Новости»

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Такой высокой интенсивности обстрелов Донецка, как сейчас, ранее не фиксировали, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

Вчера Пушилин обсудил с членами правительства ДНР, главами городов и районов меры безопасности в связи с постоянными обстрелами территории республики. По данным Telegram-канала врио главы ДНР, он поручил проверить соблюдение мер безопасности на работающих предприятиях и создать чат-бот для сбора данных о нарушениях, а также изготовить и распространить листовку с правилами поведения при обстрелах. Главы городов ДНР обязаны проверить доступность убежищ и их обеспеченность всем необходимым, а также отключить систему домофонов.

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Накануне днем в результате обстрелов погибли три мирных жителя Донецка.

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ВС России успешно наступают на Донецком направлении. Это ключевое направление спецоперации: если украинских боевиков удастся отбросить подальше, они не смогут обстреливать жилые кварталы столицы ДНР, ранее пояснил «360» военный обозреватель Виктор Литовкин.