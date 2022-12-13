Спецоперация 13 декабря 2022, 09:09 Пушилин назвал причину, приближающую поражение Украины Пушилин: удары по энергообъектам приближают поражение Украины РИА «Новости»

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Высокоточные удары ВС России по объектам энергетической структуры Украины приближают поражение Киева в спецоперации. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Эффект от ударов затрудняет логистику военного характера, коммуникации между подразделениями, делает невозможным функционирование ремонтных баз там, где ВСУ ремонтируют технику», — пояснил он.

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По его словам, такая обстановка создает условия, при которых военное поражение официального Киева становится неизбежным.

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Пушилин также рассказал, что сейчас российские подразделения медленно продвигаются вперед в Донецкой Народной Республике. Ситуация на линии соприкосновения сложная, но есть локальные успехи. В качестве примера он привел Марьинку и Угледар.

Войска, по его словам, удерживают позиции в Майорске, продвигаются к Дзержинскому, зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и подступают к Артемовску. Сейчас ситуация непростая, поэтому крайне важно создать все условия для скорейшей зачистки этого города. Врио главы республики также добавил, что по состоянию на данный момент союзники освободили уже больше половины территории ДНР.