Важное 13 декабря 2022, 09:12 Российские военные взяли под контроль трассу для снабжения ВСУ в Марьинке Помощник главы МВД ЛНР Киселев: войска взяли под контроль трассу на Красногоровку в ДНР

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Российские войска окружили Марьинку и взяли под контроль трассу на Красногоровку, по которой снабжали местные подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — написал он.

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Бои за город, по словам помощника главы ЛНР, продолжаются, его окружили плотным кольцом. ВСУ сопротивляются, однако их отрезали от снабжения — российские войска взяли под контроль трассу на Красногоровку, по которой поставляли вооружение.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал ранее, что на Марьинском направлении идут ожесточенные бои. Особенно напряженная обстановка сложилась возле самой Марьинки. ВСУ стягивают резервы и пытаются пойти в контратаки, но их отбрасывают назад.